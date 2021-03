An diesem frühen Morgen schaut Tom Nürnberg wieder einmal in seinem Fitnessstudio in der Alten Molkerei vorbei. Nürnberg ist Frühaufsteher, was in dieser Branche durchaus kein Nachteil ist. Doch eigentlich könnte der Everswinkeler, der das „Power-Loft“ betreibt, auch zu Hause bleiben, denn in seinem Fitnessstudio gibt es außer Putzen nichts zu tun. Der Laden ist coronabedingt dicht – und das seit Monaten. Nürnberg geht, finanziell gesehen, am Stock.