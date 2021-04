„Sendenhorst fiel kampflos“: So titelten die Westfälischen Nachrichten im Jahr 1970 richtig in Erinnerung an den 25. Jahrestag des Kriegendes. An diesem Karsamstag vor 76 Jahren endete der Zweite Weltkrieg auch in Sendenhorst. Nein, der Einmarsch der Alliierten, der mehr ein Durchmarsch war, ging in den Tagen um Ostern 1945 weder ohne Zerstörungen noch ohne Verletzte, zutiefst Beunruhigte und auch nicht ohne einige Tote vonstatten. Richtig ist aber die Erinnerung älterer Sendenhorster, dass die Stadt den Einmarsch ohne größere Kampfhandlungen und damit auch ohne größere Verluste an Menschenleben überstand. Und das auch, weil die Bewohner umsichtig handelten, ihren eigenen Kopf behielten und sich Befehlen der Parteiführung widersetzten. Nur wenig Widerstand in Sendenhorst Gekämpft wurde an einigen kleineren „Fronten“ trotzdem. „Einige bewaffnete Hitlerjungen leisteten den Amerikanern in einem Straßengraben in der Bauerschaft Rinkhöven Widerstand und fanden sinnlos den Soldatentod“, schrieben die WN im Jahr 1970. Bereits am Karfreitag vor 76 Jahren zeichnete sich für die Sendenhorster das Ende des Zweiten Weltkrieges ab.