Der Konvent wurde immer kleiner

„Pflegenotstand“: Dieses Wort hat seit einigen Jahren Gewicht. Ausgedrückt wird damit ein Mangel an qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Pflege. Ausgedrückt wird damit auch, dass es offenbar immer schwieriger wird, genügend „Nachwuchs“ für diesen anstrengenden, verantwortungsvollen und zuweilen schlecht bezahlten Beruf zu finden.

Früher war das besser, könnte man denken, weil früher vermeintlich eben vieles besser war. Das stimmt aber nicht immer, wie Berichten und Notizen aus dem Archiv des St.-Josef-Stifts zu entnehmen ist. „Akuter Personalmangel und das hohe Alter der Ordensschwestern, die den Pflegedienst versehen, werfen kaum lösbare Probleme für die Verantwortlichen auf“, ist der Tageszeitung in Sendenhorst aus dem Jahr 1962 zu entnehmen.

Josef Spithöver , Stifter des Sendenhorster Krankenhauses, hatte im Jahr 1889 die Pflege kranker und alter Menschen in die Hände der Mauritzer Franziskanerinnen gelegt. Viele Jahrzehnte verfügte der Orden über genügend qualifizierte Nonnen für diese Aufgabe.

Durchschnittsalter von 60 Jahren

Doch das änderte sich seit den 1960er-Jahren, wenn auch zunächst nicht in Riesenschritten. In einer Sitzung des Kuratoriums im Jahr 1971 teilte der damalige Leiter des Stifts, Dr. Fritz Lohmann, mit, dass das Durchschnittsalter der Ordensschwestern im Krankenhaus 60 Jahre betrage. 30 Ordensschwestern lebten zu der Zeit im Stift. Nicht alle waren noch voll fit, aber aus dem Kreis der Nonnen wurden die Stationsleitungen benannt. Die Ordensschwestern wohnten, wie auch heute noch praktiziert, in der Regel bis zu ihrem Tode im hauseigenen Konvent.

Neben ihnen gab es ausgebildete „freie“ Krankenschwestern, wie das damals hieß – aber nur wenige. Das musste sich im Laufe der Jahre ändern, weil der Konvent nicht nur älter, sondern auch kleiner wurde. Nachdem das Bettenhaus im Jahr 1972 fertiggestellt war, habe es im Kuratorium zunächst Überlegungen gegeben, die damalige „Frischoperierten-Station“ ganz in die Hände „freier“ Schwestern zu geben, was aber zunächst verworfen wurde.

Dieser Schritt wurde 1978 auf einer anderen Station getan. Thea Schulze Horstrup, eine Krankenschwester ohne Ordensangehörigkeit, übernahm die Leitung der Männerstation B 1 der orthopädischen Klinik. Bereits zehn Jahre zuvor habe die Ordensleitung mitgeteilt, dass die Zahlen der Neueintritte stark rückläufig seien. Man musste also reagieren, denn für aus dem Pflegedienst ausscheidende Schwestern gab es in der Regel keinen „Ersatz“.

Aus vielen Ländern dieser Welt

Im Stift selbst wurde der Konvent zunächst nicht wesentlich kleiner, aber viel älter. Ernst wurde die Lage in den 1990er-Jahren. Einige der betagten Frauen starben, andere wurden aus dem aktiven Dienst abgezogen. 2011 – also vor zehn Jahren – bestand der Konvent noch aus fünf Schwestern. Heute sind es noch zwei.

Aber bereits in den 1970er-Jahren hatte – nicht nur – das Stift die Aufgabe, neue Pflegende außerhalb der Ordensgemeinschaft anzuwerben. Und das nicht nur in der Region. Eine von ihnen war Josefine Pacia von den Philippinen, die zunächst in der Weserberglandklinik in Höxter anheuerte und von dort Anfang der 1980er-Jahre Professor Dr. Reinhard Fricke an die neue gegründete Klinik für Rheumatologie in Sendenhorst folgte, wo Schwester „Josy“ gemeinsam mit ihrem Mann bis zum Ruhestand arbeitete. Aus Indien kamen beispielsweise Joy Puthenpurayil und dessen Frau Omana, die beide im Krankenhaus sehr geschätzt waren. Heute arbeiten Pflegende, die ihre Herkunft in vielen Ländern dieser Welt haben, im Sendenhorster Krankenhaus.

Dazu auch einige Menschen, die ursprünglich etwas ganz anderes gelernt haben: Bergleute, die ihre Arbeit auf der Zeche Westfalen in Ahlen nach deren Schließung verloren hatten. Sie ließen sich für die Krankenpflege umschulen. Derzeit arbeiten noch zwei ehemalige Bergleute als Krankenpfleger im St.-Josef-Stift.