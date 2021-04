Das Programm ist fertig, aber zur Aufführung kommt es derzeit nicht. Wann sich der nächste sprichwörtliche Vorhang hebt, ist in diesen Wochen völlig ungewiss. Das letzte Konzert im Haus Siekmann fand am 9. Oktober statt. Das ist ein halbes Jahr her. Seitdem wurde alles abgesagt. „Wir leiden sehr darunter“, sagt Jürgen Krass, der für den Förderverein Haus Siekmann das Programm organisiert. „ Wir zittern jetzt auf jeden Termin hin. “ Jürgen Krass Die nächste Veranstaltung ist für den 2. Mai vorgesehen. Sie soll im Garten stattfinden, wobei der neue Anbau als Bühne genutzt werden soll.