Jansbrüder wollen am Haus Siekmann schießen

Sendenhorst -

Derzeit sind viele Vereine auf der Suche nach Möglichkeiten, ihre Traditionen zu leben. Die Schwierigkeiten sind dabei nicht nur in der Corona-Pandemie begründet, sondern auch in inzwischen fehlenden Räumlichkeiten in Sendenhorst. Die Jansbrüder können sich ihr Schützenfest künftig zu Teilen im Haus Siekmann vorstellen. Dafür allerdings müsste die Satzung des Hauses geändert werden.