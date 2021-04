„Wir gehen jetzt öfter mal abends im Dorf spazieren“, nennt Martin Pälmke eine neue Freizeitbeschäftigungen, die sich in seiner Familie etabliert hat. Ein kurzer Zwischenstopp werde dabei regelmäßig vorm „Schaufenster“ am Ludgerus-Haus eingelegt. „Da gibt’s seit Januar ja viel Interessantes zu sehen“, so der Vorsitzende des Albersloher Heimatvereins, der zu denen zählt, die sich mit der Gestaltung des Dorfjubiläums befassen und einen Gang durchs Dorf empfehlen. Noch lässt das, was erlaubt ist, lediglich einen kleinen Spielraum in puncto Geburtstagsfestgestaltung zu. Doch den wollen die Organisatoren des Jubiläumsjahres bestmöglich nutzen. Angefangen mit der Illuminierung der Pfarrkirche in den Wintermonaten, sind zur Abenddämmerung weiterhin Beiträge im „Schaufenster“ zu sehen, die sich mit Albersloh an sich und im Besonderen befassen.