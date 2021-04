Auch dieser Bundestagswahlkampf wird sich vermutlich wenig von denen unterscheiden, die in Corona-Zeiten stattfinden mussten. „Stand heute wird es erneut wenig direkte Begegnungen geben“, vermutet Bernhard Daldrup im Gespräch mit der Redaktion. Der Sendenhorster möchte erneut für die SPD in das Berliner Parlament einziehen und glaubt derzeit nicht, dass die Corona-Lage bald größere Zusammenkünfte zulassen dürfte. Deshalb: „Die klassischen Medien wie Zeitung und Plakate sind unverzichtbar“, sagt der Abgeordnete. Klassische Medien und digitale Formate Und dann kommt das Netz, über das er auf unterschiedlichen Wegen mit unterschiedlichen Gruppen diskutieren will. „B. spricht“ ist eines dieser digitalen Formate, in denen Daldrup zu etwa halbstündigen Gesprächen einlädt, unter anderem mit Fachleuten. Friseure, lokale Einzelhändler oder auch Gastronomen gehörten bislang unter anderem dazu.