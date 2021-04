Da half auch der Appell von Bürgermeisterin Katrin Reuscher nichts. „Für Sendenhorst lehnen wir das ab“, erklärte Christian Breul für die CDU-Fraktion. Und weil er bei dieser Entscheidung Tanja Große Kogge, sachkundige Bürgerin für die FDP im Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit, mit im Boot hatte, wurde die Einrichtung von „digitalen Schaufenstern“ am Haus Siekmann und in Albersloh mit knapper Mehrheit abgelehnt. CDU lehnt Projekt am Haus Siekmann kategorisch ab Die CDU blieb sich damit in dieser Sache treu, hatte sie doch in den bisherigen Diskussionen in dieser Angelegenheit durchblicken lassen, dass sie eine solche künstlerisch gestaltete Projektionsfläche am Giebel des Hauses Siekmann nicht will, aber zuletzt „Beratungsbedarf“ angemeldet.