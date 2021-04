Normalerweise sähen sie sich täglich. Doch derzeit ist eben nichts normal. Dennoch setzt sich das Team des Sendenhorster Hallenbades jeden Freitag zusammen. Diskutiert werden die jüngsten Entwicklungen der Corona-Lage. Denn alle würden am liebsten eher heute als morgen wieder loslegen. Daher werden auch die kleinsten Andeutungen ausgewertet, die darauf schließen lassen, dass es wieder losgehen könnte. Keiner will den Start verschlafen, aber: „Um das Bad wieder voll betriebsfähig zu machen, brauchen wir derzeit etwa zwölf Tage, wenn alle die Beine in die Hand nehmen“, erklärt der zuständige Fachbereichsleiter, Klaus Neuhaus. Seit Ende Januar ist kein Wasser in den Becken. Das bedeutet aber nicht, dass im Bad nichts los ist. Denn damit alles einsatzbereit bleibt, muss regelmäßig gewartet werden.