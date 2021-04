Nein, Oma, Opa und die Patentante können nicht zu Hause mitfeiern, wenn es an diesem Wochenende in die nächste Runde bei den Kinderkommunionen geht. Auch wenn das für alle Beteiligten hart sein mag. „Mit Blick auf die anstehenden Kommunionen ist zwingend zu beachten, dass im Anschluss an den Kirchenbesuch keine privaten Feiern und Zusammenkünfte erlaubt sind“, appelliert Bürgermeisterin Katrin Reuscher noch einmal an alle Bürgerinnen und Bürger, sich diesbezüglich zurückzuhalten. Das Land NRW hat für den Kreis Warendorf die Corona-Notbremse angeordnet. Da die Sieben-Tage-Inzidenz kreisweit seit mindestens drei Tagen in Folge über dem Wert von 100 liegt, sind am Donnerstag weitere Einschränkungen in Kraft getreten.