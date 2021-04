Es ist sonnig an diesem Vormittag auf dem Hof Watermann in der Nähe der Angel. Und es ist ruhig. Ein Hahn stapft krächzend sein Revier ab, etwas entfernt sind Wildgänse zu hören. Das war’s. Es gibt Tage, da ist hier, wo der Sendenhorster Künstler Jürgen Krass sein „Hofatelier K“ eingerichtet hat, mehr los. Entweder, weil Erwachsene in einem Wochenendkursus ihren Zugang zur bildenden Kunst suchen. Oder, weil Kinder in den Pausen, die es gibt, während sie das Drucken lernen, auf dem Hof herumtoben. Jetzt ist kein Betrieb: Corona hat längst auch hier am Rand der Stadt Einzug gehalten. Jürgen Krass blättert in Zeichnungen von Kindern, die er mit Sprechblasen versehen hat. Im Rahmen von „Kultur und Schule“ hat er sie mit einer Grundschulklasse aus Vorhelm erarbeitet – als das noch ging. Das Ganze sollte eigentlich ein Theaterstück werden, aber zu einer öffentlichen Aufführung konnte es nie kommen, erzählt Krass.