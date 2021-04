Wie sich die Haushaltslage der Stadt in diesen Pandemie-Zeiten weiter entwickelt, ist kaum zu prognostizieren. Das geht aus dem Finanzzwischenbericht der Kämmerin hervor, der am Donnerstag (22. April) in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vorgelegt wird. „ Neben dem zentralen Thema der Erhaltung der Gesundheit bereiten vor allem die Fragen nach den wirtschaftlichen und finanziellen Folgen dieser Krise Sorgen. “ Aus dem Lagebericht „Auch das Jahr 2021 ist geprägt durch das Coronavirus. Neben dem zentralen Thema der Erhaltung der Gesundheit bereiten vor allem die Fragen nach den wirtschaftlichen und finanziellen Folgen dieser Krise Sorgen“, heißt es dort.