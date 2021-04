Wer ein Problem hat, das mit der Stadt zusammenhängt, kann sich an das „Mach Mit!-Management“ der Verwaltung wenden, hinter dem sich im Wesentlichen der Name Sabine Nienkemper verbirgt. Sie kümmert sich um die Annahme und danach um die Weiterleitung der Anliegen und Beschwerden an die entsprechenden Stellen im Rathaus. Das „Mach Mit!-Management“ gibt es seit 2013.