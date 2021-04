Neues Spielparadies für Kinder am Sendenhorster Hagenholt fast fertig

Sendenhorst -

Der Spielplatz im Neubaugebiet „Hagenholt Nord“ is so gut wie fertig. Die Arbeiten sind weitgehend abgeschlossen. Der Bauzaun bleibt aber noch so lange stehen, bis der gesäte Rasen angewachsen ist. Anschließend wartet auf die Kinder ein kleines Spielparadies.