Erleichterung für Müllabfuhr am Nordgraben in Sendenhorst

Sendenhorst -

Von Josef Thesing

Weniger Lärm, weniger Abgase und weniger Rangieren: Die Anlieger des Nordgrabens haben die Müllabfuhr in Eigenregie neu organisiert. Die Tonnen stehen nun nur noch an einer Straßenseite und in Gruppen. Das reduziert die Fahren der Müllfahrzeuge.