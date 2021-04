Zum Discounter in den Nachbarort? Online Textilien oder andere Waren bestellen? Damals nicht nötig. „Das Dorf besaß ein reichhaltiges Geschäfts- und Handwerkerwesen. Es standen eigentlich alle lebenswichtigen Dienstleistungen zur Verfügung“, weiß Willi Berheide zu erzählen. Nur zu gut erinnert sich der Albersloher an die Zeit, als er bei Hesselmann seine Lehre begann. In einem von vielen Geschäften, die damals auf der Bahnhofstraße und der Alverskirchener Straße angesiedelt waren. Willi Berheide beschäftigt sich gerne mit der Dorfgeschichte. Aktuell sitzt er über einem Packen alter Fotos, die er von verschiedenen Alberslohern zur Verfügung gestellt bekommen hat. „Die sollen eingescannt und archiviert werden“, erklärt der ehemalige Vorsitzende des Heimatvereins, dem beim Blick auf die meist in Schwarz-weiß gehaltenen Zeitdokumente die Erinnerungen nur so sprudeln.