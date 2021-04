Anja Heumannskämper will Blumen sehen. Keinen Boden. „Vertraue keinem Boden, auf dem nichts wächst“, sagt die Heilpraktikerin, Pharmazeutisch-technische Assistentin und – vor allem – Hobbygärtnerin. Da, wo sie nichts anpflanzt, machen sich Buschwindröschen breit. „Das find ich ganz klasse“, sagt sie. Die verhindern nicht nur, dass der Boden austrocknet, sondern bringen noch mehr Farbe in ihren Vorgarten. Die Sendenhorsterin war im vergangenen Jahr eine von fünf Siegerinnen des Fotowettbewerbs „Rettet den Vorgarten“, den unter anderem das Landesumweltministerium unterstützt hat. Denn sie weiß, wie sie einen Vorgarten mit Leben füllt: „Ich begrüne alles.“ Die Deutschen geben so viel Geld für ihre Gärten aus wie lange nicht mehr. Der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau jubelt, dass der Jahresumsatz der Garten- und Landschaftsbauer 2020 von 8,93 Milliarden Euro (2019) auf 9,38 Milliarden Euro gestiegen ist. Wo Nachbarn Kieselsteine verteilen, einen Rasen säen oder öde Bodendecker anpflanzen, schafft sie „ein kleines Biotop in sich“, in dem alle möglichen Tiere ein Zuhause finden sollen. Darum hat sie Steine angehäuft, unter denen Kröten und Lurche leben. In ihren Ahornbaum ist schon mal für zwei Jahre die Waldohreule „Pilatus“ eingezogen.