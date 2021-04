Über das Ziel hinausschießen: Das will die Stadt nicht. Und auch der Sicherheitsdienst, der vor allem nachts die Einhaltung der Corona-Bestimmungen überwacht, tue das nicht, erklärt Bürgermeisterin Katrin Reuscher an diesem Dienstagmorgen. Gemeinsam mit Josefin Steinhoff, die im Ordnungsamt der Stadt unter anderem für diesen Bereich zuständig ist, zieht sie eine kurze Bilanz der ersten Tage mit nächtlicher Ausgangssperre und allerlei anderen Einschränkungen für die Menschen in Sendenhorst und Albersloh. Und die beiden Frauen sind zufrieden mit der Gesamtsituation.