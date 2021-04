Gefeiert wurde hier in früheren Jahren. Manchmal auch getanzt. Gegessen und getrunken wurde an den Tischen auf jeden Fall. Und politisch diskutiert. Doch das alles war einmal. Seit Donnerstagmorgen wird im Erdgeschoss des Hotels Zurmühlen am Osttor, das einige Zeit leer stand, getestet. Nicht, ob das Essen gut ist, sondern ob das Coronavirus in der Nase nachgewiesen werden kann. Betreiber der neuen Teststelle ist die private FDB GmbH in Person von Marcel Weber und Felix Bettmer. Ähnliche Einrichtungen für Covid-19-Schnelltests betreiben sie auch in anderen Orten.