Im Grunde ist das Wetter in diesen Wochen wie früher. Doch früher – das ist schon ein paar Jahre her. Zehn, schätzt Landwirt Andreas Teiner an diesem kühlen Morgen. Deshalb kommt der Mais in diesen Tagen später in die Erde. Das Futtergetreide mag keinen Nachtfrost, es braucht eine höhere Keimtemperatur. „Sonst vergammelt die Saat im Boden“, sagt Teiner mit Blick auf den April, in dessen Mitte in den vergangenen Jahren die Maissaat gelegt wurde. Doch der April war, wie alle gemerkt haben, kalt.