Man kennt ihn in der Gemeinde als fröhlichen und zuversichtlichen Menschen: Pater Babu Kollamkudy. Doch derzeit macht er sich große Sorgen. In seinem Heimatland Indien wütet Corona auf unvorstellbar brutale Weise. „Es ist sehr, sehr schrecklich, was dort passiert“, sagt der Geistliche, der täglich mit Menschen dort telefoniert. Die Medien berichten regelmäßig über die verheerenden Zustände in Indien: Pater Babu fasst die Situation zusammen: „Es fehlen Sauerstoff und Medikamente, die Krankenhäuser sind voll, viele Menschen sterben.“ Die Bevölkerungsdichte, ein mangelhaftes Gesundheitssystem, Armut und dann noch Massenveranstaltungen wie das große Kumbh-Mela-Fest der Hindus nennt der Geistliche als Gründe für den starken Ausbruch des Virus.