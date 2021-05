Alte Fotos, Dokumente, Filmmaterial – die meist in schwarz-weiß gehaltenen Unterlagen erscheinen wie Relikte aus einer anderen Welt. Für viele ist es wohl nur schwer vorstellbar, was es bedeutet haben mag, in Kriegszeiten gelebt zu haben. „Es geht mir darum, dass diese Zeit nicht vergessen wird“, sagt Antonius Buhne, der zu denen gehört, die die Vergangenheit lebendig halten wollen. Er unterstreicht: „So etwas darf sich niemals wiederholen.“ Unzählige Einzelschicksale Mehr als 60 Millionen Menschen sind im Zweiten Weltkrieg gestorben. Eine zusammengefasste Zahl, die den Einzelschicksalen wohl nicht gerecht werden kann. Menschen, die an der Front fielen, in Konzentrationslagern ermordet wurden, in Bombennächten verbrannten, an Hunger, Kälte und Gewalt auf der Flucht starben.