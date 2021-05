22 Neuinfektionen in sieben Tagen, dazu eine Inzidenz von mehr als 160, die damit deutlich über dem Kreisdurchschnitt liegt: Die Corona-Lage in Sendenhorst ist aktuell eher angespannt. Wohl auch deshalb gibt es Irritationen über eine größere Veranstaltung der Kirchengemeinde St. Martinus und Ludgerus. Am Mittwoch vergangener Woche hat in der Pfarrkirche St. Martin die Auftaktveranstaltung der Firmkatechese stattgefunden. Mehr als 100 Menschen sollen anwesend gewesen sein, erläuterte die SPD-Fraktionsvorsitzende Christiane Seitz-Dahlkamp in der Ratssitzung, die am Donnerstagabend in der Wersehalle stattfand.