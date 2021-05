Mehr Freiheiten für Geimpfte und Genesene: Die gibt es seit dem vergangenen Wochenende. Dort, wo das Coronavirus zu Beginn der Pandemie am heftigsten gewütet hat, nämlich in den Alten- und Pflegeheimen, hat sich die Lage ebenfalls deutlich entspannt. In der Seniorenwohngemeinschaft St. Anna etwa, in der Anfang Januar die ersten Schutzimpfungen in Sendenhorst verabreicht worden waren, herrscht schon seit einigen Wochen wieder fast so etwas wie Normalität. „Bei uns ist schon länger wieder mehr Leben möglich als vielleicht in anderen Bereichen der Gesellschaft“, berichtet Johannes Mersmann, Geschäftsführer der Trägergesellschaft St. Anna. Ein Blick zurück: Etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass in den Senioreneinrichtungen alle geselligen Angebote eingestellt wurden und auch Besucher nicht mehr willkommen waren. Die Angst, sich mit ihnen auch das Virus ins Haus zu holen, war in den Heimen besonders groß. „Rückblickend“, meint Mersmann, „ist dieser Schritt vielleicht überzogen gewesen. Aber ich verstehe, dass man seitens der Politik Maßnahmen ergreifen musste.“ Man habe, auch durch andere Erkrankungen wie etwa das Norovirus, in der Pflege ohnehin ein Gefühl dafür entwickelt, was verantwortbar sei.