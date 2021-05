Das Elternhaus hatte ihn eigentlich nicht sehr religiös geprägt. Und doch war Alexander Michelis schon als Kind häufig über die Lippen gekommen: „Ich will Pfarrer werden.“ So erzählt es der Theologiestudent, der in der Evangelischen Kirchengemeinde Wolbeck, Angelmodde-Dorf, Albersloh als Presbyter tätig ist. An seinem Kindheitstraum hat sich bis heute nichts geändert. Im Gegenteil: „Das, was ich gerade tue, fühlt sich für mich absolut richtig an“, ist der junge Mann von seinem Berufswunsch überzeugt. Nach dem Abi fing Alexander Michelis erst an, auf Lehramt zu studieren. „Eigentlich wollte ich Lehrer für Geschichte und evangelische Religion werden“, so der 24-Jährige, dessen Erwartungen an das Studienfach Geschichte allerdings jäh enttäuscht worden waren. „Die Professoren versteifen sich auf bestimmte Themenschwerpunkte – zum Beispiel die Textilgeschichte des 18. Jahrhunderts in Westfalen.