600 Kilometer in vier Tagen, die hat Stefan Kordel am vergangenen langen Wochenende zurückgelegt. Zum nunmehr zehnten Mal hat der Sendenhorster an der Rennfietsen-Tour Münsterland teilgenommen. Die musste in diesem Jahr zwar unter besonderen Bedingungen stattfinden, aber immerhin gab es sie. Anders als im vergangenen Jahr, als die Tour coronabedingt abgesagt worden war. Normalerweise sind die rund 50 Teilnehmer über Christi Himmelfahrt gemeinsam auf vier Tagesetappen unterwegs. „Wir haben Guides, die vorfahren, ein Führungsfahrzeug, das die Straßen für uns frei hält, Begleitfahrzeuge, die das Gepäck transportieren, und einen Wagen mit Werkzeug und Ersatzrädern dabei“, erzählt Stefan Kordel vom stets bestens organisierten Ablauf.