Bürgermeister Wolfgang Pieper kann sich noch gut an das erste Gespräch mit Dr. Bernd Bauer erinnern. Seinerzeit kündigte der Mediziner an, in zwei Tranchen zusammen 50 000 Euro für eine gute Unterbringung von Flüchtlingen oder Asylbewerbern spenden zu wollen. „Ich war einerseits sprachlos, andererseits hocherfreut über eine solche Idee“, sagt Pieper.

Mittlerweile ist etwas Zeit seit dieser Ankündigung vergangen, die der Spender und dessen Frau, der Verein Zib („Zusammen ist besser“) und die Stadtverwaltung genutzt haben, die Idee zu konkretisieren. Das Geld soll beispielsweise für die Anschaffung einer Eigentumswohnung oder eines kleinen Hauses für die Unterbringung von Flüchtlingen oder Asylbewerbern verwandt werden. Ganz klare Vorgabe von Dr. Bernd Bauer dabei ist, dass etwas Bleibendes geschaffen werden soll.

Der Telgter kann sich auch den Kauf eines älteren Hauses vorstellen, bei dessen Um- und Ausbau Asylbewerber und Flüchtlinge mit anpacken und somit einen eigenen Beitrag leisten. „Es kommen viele Menschen nach Deutschland, die hoch gebildet, handwerklich begabt und motiviert sind“, sagt der Mediziner.

Die Idee zu der Spende entstammt ein Stück weit seiner eigenen Lebensgeschichte. Eine berufliche Station führte Bernd Bauer nach Österreich, wo er selbst – unter anderem im Umgang mit Behörden – erlebte, was es heißt, ein Ausländer zu sein.

Doch noch eine zweite Idee verfolgt die Spenderfamilie: „Es wäre schön, wenn es gelingen würde, den von uns gespendeten Betrag durch weitere Spenden aus der Bevölkerung oder von Unternehmen zu verdoppeln“, sagt Bauer. Einerseits will der Telgter damit ein Zeichen der Solidarität setzen, andererseits das Bewusstsein für die Situation der Asylbewerber und Flüchtlinge schärfen.

Um das zu unterstützen, hat die Verwaltung in Zusammenarbeit mit Zib ein Treuhandkonto eingerichtet. Spenden sollten mit dem Verwendungszweck „Willkommen“ gekennzeichnet werden.

„Viele in Telgte bemühen sich um Asylbewerber und Flüchtlinge. Es wäre schön, wenn diese Spendenaktion ein weiteres positives Zeichen setzen könnte“, betont Zib-Vorsitzender Arnold Michels. Und Bürgermeister Wolfgang Pieper ist es ein zusätzliches Anliegen, die sogenannte Willkommenskultur zu fördern. Denn: „Wir haben nicht nur die rechtliche, sondern meiner Meinung nach auch die moralische Verpflichtung, uns um diese Menschen zu kümmern“, sagt er.

► Spendenkonten der Stadt: Sparkasse Münsterland Ost, IBAN: DE 7740 0501 5000 6000 0254, BIC: WELADED1MST; Vereinigte Volksbank Münster; IBAN: DE 0740 1600 5035 0000 1900, BIC: GENODEM1MSC, Stichwort: „Willkommen“.