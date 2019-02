„Wir versuchen, ihnen viel Zeit zu geben”

Jeder in Telgte weiß, das es da ist. Nur wo es ist, das soll öffentlich und auch an Unbekannte nicht verraten werden. Die Rede ist vom Frauenhaus. Dort finden Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt werden, Zuflucht. Wie es zu der Gewalt kommt, warum viele Frauen zu spät Hilfe suchen und über die Suche nach neuen Räumlichkeiten sprach unser Redakteur Björn Meyer mit den Frauenhaus-Mitarbeiterinnen Ulrike Hüchtemann (59) und Bärbel Fischer (62). Beide arbeiten schon seit Anfang der 90er Jahre in der Einrichtung.

Die Frauen, die zu Ihnen kommen, was für Menschen sind das?

Hüchtemann: Ganz normale Menschen. Frauen aus allen Schichten und Bildungsbereichen sowie jeden Alters, auch wenn die meisten zwischen 25 und 35 Jahren alt sind. Die älteste Frau, die zu uns kam, war 76 Jahre alt.

Wie kommt es zu der Gewalt, aufgrund derer die Frauen zu Ihnen kommen?

Fischer: Da gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Pauschal lässt sich das kaum sagen.

Hüchtemann: Traditionell gab es eine starke Dominanz des Mannes in der Familie, das hat sich heute zum Glück etwas gewandelt, auch wenn es immer noch ein Ungleichgewicht, sei es durch Ausbildung oder Einkommen, zwischen Mann und Frau gibt. Gewalt steigert sich, wenn die Grenze einmal überschritten ist.

Kommen Frauen denn nur wegen Gewalt zu Ihnen?

Fischer: Ja, denn nur dafür sind Frauenhäuser da.

Das heißt, wenn ein Mann seine Kinder schlägt, kann die Frau also nicht zu Ihnen kommen?

Hüchtemann: Richtig, dafür gibt es andere Beratungsstellen, die dann gucken, wie die Kinder geschützt werden können. Frauenhäuser sind ein ganz spezialisierter Bereich.

Fischer: Es kommt aber auch nur selten vor, dass Kinder misshandelt werden und die Mutter nicht. Oft stellt sich die Gewalt gegen die Frau auch heraus, wenn die Gewalt gegen Kinder öffentlich wird.

Sie haben gesagt, wenn einmal eine Grenze überschritten ist, dass die Situation nicht besser wird. Heißt das, schon dann sollten sich Frauen mit Ihnen in Kontakt setzen?

Hüchtemann: Genau . . .

Fischer: . . . Das ist der Beginn der Gewaltspirale. Doch nur ganz selten schaffen es Frauen nach dem ersten Mal wegzugehen, weil dem Mann immer wieder eine Chance eingeräumt wird. Kinder spielen da oft eine Rolle und werden als Druckmittel genutzt. Häufig kommen Frauen zu uns, die uns sagen, sie seien einfach zu schwach gewesen, um zu gehen. Gleichzeitig machen sie sich Vorwürfe, dass sie so lange geblieben sind.

Hüchtemann: Für viele Frauen ist es ein großer Grund, alles auszuhalten, weil sie meinen, dass sie den Kindern den Vater nicht nehmen können. Dabei ist es das Schlechteste, was man den Kindern antun kann, in so einer Situation zu bleiben.

Fischer: Es ist einfach ein Trugschluss zu glauben, dass Kinder, die Gewalt nicht mitbekommen. Kinder gucken durchs Schlüsselloch, verstecken sich oder spüren das einfach, dass etwas nicht stimmt. Das ist für die Frauen häufig ganz erschreckend, wenn herauskommt, dass die Kinder letztlich doch ganz viel mitbekommen haben. In der Pubertät ist es dann manchmal so, dass die Kinder ihre Mütter sogar vor die Wahl stellen: ´Entweder wir gehen jetzt oder ich gehe.´

Wie melden sich die Frauen bei Ihnen?

Hüchtemann: Das Telefon ist das entscheidende Medium. Die Nummer wird von uns stark verbreitet. Die Frauen rufen dann an und sagen: Mein Mann schlägt mich. Ich muss hier weg.

Das heißt, wenn das Frauenhaus kontaktiert wird, ist die Entscheidung bereits gefallen?

Fischer: Nicht immer, aber meistens. Häufig ist es aber ein Problem, einen Platz zu finden. Dabei ist die Situation unterschiedlich. Manche Frauen wollen weit weg, andere in der Umgebung bleiben. Klar ist: Das geht einher mit einer große Veränderung im sozialen Bereich. Viele Frauen müssen ihr bisheriges Leben aufgeben.

Hüchtemann: Schwierig ist das, wenn Kinder da sind. Häufig wird über sie wieder der Kontakt zur Frau gesucht. Weil es die Ehre gebietet oder der Besitz flöten geht.

Fischer: Der Besitz Frau wohlgemerkt.

Wie lange bleiben die Frauen bei Ihnen?

Fischer: Im Durchschnitt vielleicht sechs Monate.

Und wie lange darf ich bleiben, auch viele Jahre?

Hüchtemann: Das entscheidet die Frau selbst, aber so wunderbar ist es in einem Frauenhaus nicht, dass da nicht irgendwann der Wunsch käme, auch wieder etwas Eigenes zu haben. Gerade bei uns ist die räumliche Situation begrenzt. Daher suchen wir auch nach einer neuen Immobilie.

In welchem Umkreis suchen Sie? Muss das Telgte sein oder kann das auch irgendwo anders sein?

Fischer: Nein, wir suchen nur in Telgte. Seit 1980 sind wir hier, seit 1992 in dem jetzigen Haus. Es gibt eine große Akzeptanz in der Stadt, manche Nachbarn warnen uns, wenn ihnen etwas Verdächtiges auffällt.

Hüchtemann: Wir sind das Frauenhaus Telgte. Es muss also das Stadtgebiet sein, das ist ganz wichtig.

Wonach suchen Sie denn?

Hüchtemann: Das ist noch gar nicht genau definiert. Wir können uns vieles vorstellen. Die wenigsten Frauen bei uns haben ein Auto, es muss also eine Anbindung an die Stadt da sein. Derzeit können wir 16 Frauen sowie deren Kinder unterbringen, mehr Plätze streben wir nicht unbedingt an. 400 Qua­dratmeter Wohnfläche würden wir aber wohl brauchen. Wichtig wäre auch, dass es behindertengerecht ist. Einen gewissen Druck haben wir dabei, denn die Lage ist so auf Dauer nicht haltbar. Es geht einfach am Tenor unserer Arbeit vorbei, dass wir stabilisieren und neue Perspektiven aufzeigen wollen, die Wohnsituation aber kaum erträglich ist. Wobei ich sagen muss, dass sich viele Frauen bei uns dennoch wohl fühlen, weil wir versuchen, ihnen viel Zeit zu geben.

► Spendenkonto, Frauenhaus und Beratung e.V., Stichwort: Frauenhaus, IBAN: DE45 4005 0150 0000 3015 98; BIC: WELADED1MST.