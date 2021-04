Gleich drei Einbrüche gab es nach Polizeiangaben am Wochenende. Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstag, 11 Uhr, bis Sonntag, 11.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf dem Milter Weg ein. Der oder die Täter durchsuchten das Wohnhaus. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Am Samstag schlug gegen 20.15 Uhr ein Hund an der Westbeverner Straße an. Eine aufmerksame Nachbarin schaute daraufhin nach und sah auf dem Nachbargrundstück einen fremden Mann, der flüchtete. Offensichtlich handelte es sich um den Täter, der in das Nachbarhaus eingebrochen war. Dort durchsuchte der Mann das Gebäude. Ob der Einbrecher etwas stahl ist nicht bekannt.

Der dritte Einbruch ereignete sich zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr. Unbekannte brachen in ein Einfamilienhaus an der Einener Straße ein. Auch hier steht die Art des Diebesguts noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei, ✆ 0 25 81/ 94 10 00, entgegen.