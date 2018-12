Der Neujahrstag wird musikalisch in der St.-Clemens-Kirche ganz im Zeichen von Wolfgang Amadeus Mozart stehen. Denn der Propsteichor wird dieses neue Jahr um 16 Uhr mit einem festlichen Konzert mit zwei berühmten Werken des Salzburger Komponisten eröffnen. Zum einen werden die „Vesperae solennes de Confessore“, also die feierlichen Vespergesänge zum Fest eines Bekenners oder Heiligen, zum anderen die so genannte Krönungsmesse erklingen. Beide Werke gehören zweifellos zu den kirchenmusikalischen Hauptwerken Mozarts.

Das Konzert warf nun seine ersten Schatten voraus, trafen sich die Mitglieder des Propsteichores doch zu einem Probenwochenende auf der Burg Sternberg in Extertal, um die beiden Werke intensiv einzustudieren.

Karten für das Konzert werden ab Mitte Dezember für 15 Euro im Vorverkauf angeboten werden.