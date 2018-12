Winterzauber garantiert

Klaus Altenschulte ist die gute Stimmung anzumerken: „Das passt alles super. Es ist Weihnachtsmarkt in Telgte, und es schneit“, sagt der 51-Jährige, während er einen Glühwein trinkt. „Der schmeckt jetzt wenigstens.“ So wie Altenschulte haben wahrscheinlich viele Besucher des „Telgter Dreiklangmarktes“ gedacht. Denn passend zum verkaufsoffenen Sonntag hatte Petrus für Schnee gesorgt, der sich nicht sofort in Matsche verwandelte.

Dreiklangmarkt in Telgte 1/81 Bereits zum Auftakt des Telgter Dreiklangmarktes kamen die Besucher in Scharen und genossen rund um den Markt das rege Treiben und in der Kirche die meditativen Elemente. Foto: Große Hüttmann

Auch Volker Pfaff, er war mit seinen Holzarbeiten eigens aus Breitenbach in Rheinland-Pfalz angereist, ist zufrieden. Gegen den Schneefall hat er vorgesorgt, er trägt einen großen Hut. „Ich komme gerne nach Telgte“, sagt der Inhaber einer Tischlerei. Das Geschäft laufe gut, und die Kunden seien sehr freundlich und aufgeschlossen.

Während um Volker Pfaff und Klaus Altenschulte herum Jubel und Trubel herrscht, ist es nur ein Stück weit davon entfernt still. In der Clemenskirche haben die beiden Pastoralreferenten Petra-Maria Lemmen und Christian Winnemöller verschiedene offene Angebote organisiert. Dazu gehören beispielsweise digitale Fürbitten, die auf einer Großleinwand zu sehen sind, und ein Taizé-Kreuz, vor dem Interessierte einen Augenblick innehalten und eine Kerze entzünden können.

Larissa Weber tut genau das. „Ich habe ein Anliegen, für das ich gerne ein Licht entzünden möchte“, sagt die Münsteranerin. Nachdem sie über den Weihnachtsmarkt gebummelt ist, eine Papiertüte zeugt von diversen Einkäufen, möchte sie nun ein wenig Zeit in der Kirche verbringen.

Auch im Museum Religio ist eine Menge los. Dort zeigt unter anderem ein Glasbläser seine Kunst, zudem bummeln viele Besucher durch die Krippenausstellung.