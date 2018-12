Neue Medien verstehen lernen

Bereits in der Grundschule werden Schüler behutsam mit den Medien vertraut gemacht, um sie so bereits dort am digitalen Wandel teilhaben zu lassen. Das Ziel ist es, so Schulleiterin Natalie Nolte, alle Grundschüler in die Lage zu versetzen, einen sicheren, kreativen und verantwortungsvollen Umgang mit den Medien zu ermöglichen. An der Don-Bosco-Grundschule wurde dieses Konzept dank Förderer erweitert: Die Sparkasse und der Förderverein überreichten der Grundschule jetzt acht Tablets und ein Apple-TV. Schulleiterin Natalie Nolte und der Medienbeauftragte David Prousch nahmen diese Geräte aus den Händen von Olaf Hartmann, Filialleiter der Sparkasse, und Bettina Herold und Stefanie Nienhaus (Förderverein der Schule), entgegen.

Bei der Vorstellung der Geräte wies David Prou­sch darauf hin, dass es sich sowohl die Kultusministerkonferenz als auch die Landesregierung zur Aufgabe gemacht hätten, Kompetenzen für die digitale Welt in den Schulen zu formulieren. „Danach“, so der Medienbeauftragte, „gibt es Anforderungen an schulisches Lernen im Bereich der Bildung in einer mediatisierten Welt. Die Tablets werden beispielsweise zur Lese- und Medienkompetenzförderung eingesetzt.“ So fördert die Grundschule mit einer Blitzrechnen-App auch den mathematischen Bereich. „Mit diesen Apps können die Grundschüler in Eigenregie grundlegende Rechenaufgaben bis zu „blitzartiger“ Sicherheit schulen und sich selbst überprüfen.“ Die neue Technik wird in jeder der acht Grundschulklassen bei allen 203 Schülern auch zur Förderung zur Sprachentwicklung eingesetzt. Vorgesehen ist auch, gemeinsam Videos zu erstellen und die Zusammenarbeit zwischen den Schülern zu unterstützen. Zudem nutzt die Don-Bosco-Grundschule auch das Apple-TV. David Prousch weist auf einen weiteren Nutzen hin. So können Apple-Geräte ihren kompletten Bildschirminhalt – nicht nur Fotos und Videos – drahtlos etwa auf einen angeschlossenen Bildschirm übertragen. So sehen Lehrer wie Schüler, was auf dem iPad gerade passiert und profitieren alle davon.