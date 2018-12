Die Buden wurden am Montagmorgen verladen, der „Telgter Dreiklangmarkt“ 2018 ist damit Vergangenheit. Doch zu Beginn des neuen Jahres will Norbert Woestmeyer, Geschäftsführer der Telgter Hanse, bereits wieder mit den ersten Planungen für den nächsten Weihnachtsmarkt beginnen.

„Wir werden uns dann innerhalb des Organisationsteams zusammensetzen und schauen, was wie gelaufen ist und ob es Verbesserungsmöglichkeiten gibt“, betont er. Erste Ideen hat er bereits, die innerhalb der Gruppe diskutiert werden sollen.

Dazu gehört beispielsweise die Anregung, am Samstagabend den Weihnachtsmarkt bis 22 Uhr geöffnet zu haben. Bislang schloss dieser immer um 20 Uhr. „Da die Stimmung an den Ständen sehr gut war, entstand diese Idee“, so Woestmeyer. Dann soll ebenfalls besprochen werden, ob beim Glühwein ein Mehrwegsystem eingeführt wird. Zudem wollen die Organisatoren, etwa durch Banner oder Wegweise die Ausschilderung zur „Offenen Kirche“ optimieren.

Insgesamt, das hätten viele Geschäftsleute betont, sei der „Telgter Dreiklangmarkt“ wieder ein echter Besuchermagnet gewesen.