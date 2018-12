Filialleiter Olaf Hartmann übergab eine Spende der Sparkasse Münsterland Ost in Höhe von 5000 Euro an Bärbel Fischer (l.) und Christiane Lichthardt vom Telgter Frauenhaus. Das Geld soll für die Anschaffung einer neuen Küche verwendet werden, berichten die Frauenhaus-Mitarbeiterinnen. Das Frauenhaus will möglichst bald in einen Neubau umziehen. Für diesen soll dann die neue Kücheneinrichtung gekauft werden. „Wir unterstützen immer gern solche sozialen Projekte“, sagte Olaf Hartmann, „und wollen helfen, für die Frauen ein besseres Wohnumfeld zu schaffen. Und wir wissen, dass die finanziellen Mittel nicht sehr groß sind.“