Ein 84-Jähriger hat am Montagabend in Telgte eine Laterne gerammt. Der Münsteraner befuhr gegen 19 Uhr mit seinem Kia den Kreisverkehr „Telgter Ei“ vom Steintor kommend in Richtung Wolbeck. Beim Abbiegen in die Wolbecker Straße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine auf einer Verkehrsinsel stehende Straßenlaterne.

Bei dem Unfall wurde die 80-jährige Beifahrerin des Münsteraners leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus nach Münster. Der Sachschaden wird auf etwa 13 000 Euro geschätzt.