Eine „Weihnachtsüberraschung“ gab es bei der letzten Gesamtprobe der Big-Band der Musikschule. Julia von der Wroge und Helmut Hansmann vom Vorstand des Fördervereins „Fidelio“ überreichten Gregor Stewing und Dieter Kuhlmann zwei aufklappbare Orchesterpulte für große Partituren.

Diese extra breiten Orchesterpulte sollen 2019 ideale Begleiter für die Dirigenten der Musikschule sein – denn im Jubiläumsjahr stehen zahlreiche Konzerte mit unterschiedlichen Ensembles an, auf die sich alle Beteiligten schon sehr freuen. Die Musikschule feiert 2019 ihr 50-jähriges Bestehen. Die Termine und einen Flyer finden Interessierte auf der Homepage des Fördervereins www.fidelio-telgte.de.

Zu finden sind die Flyer aber auch in Papierform im Rathaus und an anderen Stellen in Telgte.