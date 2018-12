Die Probleme bei der Abfuhr der Gelben Säcke, nachdem etliche Fahrer des Entsorgungsunternehmens krank sind, blieben die Beutel zum Teil bereits in Drensteinfurt und Oelde liegen, werden direkt vor Weihnachten auch Telgte treffen. Zum regulären Entsorgungstermin am morgigen Freitag, 21. Dezember, können die Säcke lediglich im Telgter Stadtgebiet abgefahren werden, sagte am Mittwoch Stefan Bruns, zuständiger Sachbearbeiter in der Verwaltung.

Nach stundenlangen Telefonaten, streng genommen ist die Verwaltung für die Abfuhr der Gelben Säcke nicht zuständig, sondern das geschieht über ein privatwirtschaftliches System, konnte Bruns aber zumindest für die Siedlungsbereiche in Westbevern-Dorf und Westbevern-Vadrup eine Lösung finden.

Dort wird das Unternehmen Reiling, das eigentlich für die Beseitigung des Rest- und Biomülls zuständig ist, am kommenden Samstag, 22. Dezember, mit einem Fahrzeug im Einsatz sein, um die Beutel abzuholen.

Doch auch wenn für das Stadtgebiet sowie das Dorf und Vadrup jeweils eine Lösung gefunden wurde, eine Abfuhr noch vor Weihnachten wird in den Außenbereichen nicht stattfinden können, das betonten die Verantwortlichen.

Die Bewohner dieser Gebiete müssen sich nun bis zum Jahresanfang gedulden, dann wird ein neues Unternehmen, die Firma Tönsmeier, die Entsorgung der Gelben Säcke übernehmen.