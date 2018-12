Spieltreff fest installieren

Jesan war nicht nur begeistert beim Spiel „Mexican Train“, einer Domino-Variante, dabei. Der Siebenjährige gewann auch eine Runde. „Das macht mir viel Spaß. Ich bin auch beim nächsten Spieltreff in Vadrup dabei“, sagte er und widmete sich wieder seinen Aktivitäten.

Jesan und weitere Kinder, Jugendliche und Erwachsene waren am Dienstagabend in das ehemalige Landgasthaus am Brinker Platz zur Premiere des Spieltreffs gekommen, zu dem das Kinder- und Jugendwerk Telgte als Organisator eingeladen hatte. Alle zwei Wochen – dienstags von 17 bis 19.30 Uhr – findet in Vadrup ein gemeinsames Spielen von Würfel-, Brett- oder Kartenspielen statt. Angesprochen sind Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren. Eltern sind ebenfalls gerne gesehen. „Wir möchten in Vadrup einen festen Spieltreff installieren. Die Räumlichkeiten bieten ideale Möglichkeiten für die Zusammenkunft und zum gemeinsamen Spielen“, sagte Babette Zimmermann vom Kinder- und Jugendwerk. „Gern kann auch eine Mädchengruppe gebildet werden. Es ist ein offenes Angebot. Wir möchten die Räumlichkeiten mit Leben füllen. Das Angebot spricht alle Bewohner von Westbevern an. Wir haben ausreichendes Material für Brettspiele zur Verfügung. Jeder, der kommt, kann aber auch ein eigenes Spiel mitbringen und auch Ideen einbringen“, erläuterte sie. „Der Auftakt war in Ordnung. Das Angebot muss sich erst noch rumsprechen.“ Praktikanten des Kinder- und Jugendwerks leiteten die Spiele zu Beginn an.

Der nächste Spieltreff in Vadrup im ehemaligen Landgasthaus am Brinker Platz findet am Dienstag, 8. Januar, statt. Kaffee und Getränke werden zum Selbstkostenpreis angeboten. Infos sind unter jugendtreff-telgte@gmx.de erhältlich. Wünsche und Anregungen werden gerne entgegengenommen.

In Telgte veranstaltet das Jugendwerk seine Treffen am Emstor 5 montags, dienstags und mittwochs für Jugendliche ab zwölf Jahren sowie donnerstags und freitags für Kinder von sechs bis zwölf Jahren.