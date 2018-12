Ihren kabarettistischen Jahresrückblick „Zugabe 2018“ präsentieren Florian Schroeder und Volkmar Staub am Freitag, 25. Januar, im Bürgerhaus. Los geht es um 20 Uhr.

Pünktlich zum Jahresende hauen sich die beiden Kabarettisten die vergangenen zwölf Monate um die Ohren, heißt es in der Ankündigung der Stadt. Da fliegen die Fetzen und Pointen, wenn diese kabarettistische Koalition die Bühne betritt. Die Zuschauer erleben noch einmal, was sie noch nicht verdaut, aber schon halb vergessen hatten. Alles, was das Jahr 2018 an politischen und medialen Ereignissen hervorgebracht hat, soll mit spitzer Zunge aufgearbeitet werden – in absurden Szenen, Parodien, Liedern und Gedichten. Der politische Irrsinn, der alle quält und am Ende doch nur zum Lachen ist, hat an diesem Abend seinen großen Auftritt. Am 25. Januar werden sie noch einmal präsentiert: die schrägsten Entscheidungen, die aberwitzigsten Personen und absurdesten Kommentare eines ganzen Jahres, dicht gepackt in zwei Stunden.

Mit der „Zugabe 2018“ geht das „kabarettistische Dream-Team“ nun in die finale Runde. 15 Jahre haben sie zusammen den politischen Wahnsinn des Landes begleitet. Aber was tun, wenn am Ende gar ein neuer Kanzler kommt? Vorher danken Schroeder und Staub ab und sagen „Danke“ für 15 Jahre besten Stoff, für ausverkaufte Häuser und jede Menge Spaß. Die Kabarettisten versprechen „die ultimative Schocktherapie. Ohne Rezept. An allen Kassen.“

Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 21 Euro, ermäßigt 19,50 Euro. An der Abendkasse kosten sie 23 beziehungsweise 21,50 Euro. Es gibt feste Plätze.

Informationen und Tickets: „Tourismus + Kultur“, Kapellenstraße 2, ✆ 0 25 04/69 01 00, tourismus@telgte.de, www. telgte.de oder online über das Buchungsportal www.reservix.de.