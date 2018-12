Engagierte Handballjugend

Etwas Gutes tun, soziale Kontakte knüpfen, zeigen, dass sich die Jugend auch für das Alter stark macht und Hilfe leistet, vor Ort. Das ist gerade zu Weihnachten ein schönes Beispiel für soziales Engagement und Nächstenliebe. So verwirklicht zwischen zwei Handball-Mädchenmannschaften des TV Friesen und der Telgter Anti-Rost-Initiative.

Ein ganz gewöhnlicher Trainingsabend der weiblichen D- und E-Jugend des TV Friesen mit den Trainern Christian Post, Sarah Grube und Lisa Zimmermann endete in der Zweifachsporthalle mit einer Überraschung. Rüstige Männer und Frauen der Telgter Anti-Rost-Initiative betreten die Halle. Im Gepäck haben sie Flyer und Süßigkeiten: Rudi Böhlke, Ralph Bahr, Udo Overkämping, Inge Siemoneit, Klaus Weidemann und Karla Papendorf von der Stadt kamen, um sich für eine Geldspende des Handballnachwuchses zu bedanken.

Die Mädchenmannschaften hatten in den vergangenen Wochen im Rahmen ihrer Handballturniere beim Kaffee- und Kuchenverkauf 240 Euro gesammelt und dieses Geld der Anti-Rost-Initiative gespendet. Für das Geld konnte diese einen dringend benötigten neuen Flyer anschaffen: „Hilfe in meinem Zuhause – die Anti-Rost-Initiative Telgte bietet ehrenamtliche Seniorenhilfe für Kleinstreparaturen im Haushalt an“, heißt es dort. Rudi Böhlke, Sprecher von „Anti Rost“, lobt die Unterstützung der Handballmädchen des TV Friesen: „Wir haben uns über eure Hilfe so sehr gefreut, dass wir jetzt mit noch mehr Leidenschaft Kleinstreparaturen ausführen,“ zeigten sich er und seine „Anti-Rostler“ dankbar.