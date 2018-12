80 Päckchen sind im Fitnessstudio „La Vita“ an das Telgter Frauenhaus übergeben worden. Ein Teil wird den dort wohnenden Frauen zu Weihnachten übergeben, ein Teil ist für die Einrichtung des Hauses bestimmt. Vor Beginn der Adventszeit hatten Frauenhaus-Mitarbeiterinnen 80 Sterne mit Wünschen am Weihnachtsbaum im Fitnessstudio aufgehängt. Kundinnen, aber auch Externe hatten diese erfüllt und die Präsente in den vergangenen Tagen am Baum abgelegt. Die Studio-Inhaberinnen Galina Schönfisch (r.) und Henrike Herding (2.v.r.) übergaben die Päckchen an Rita Thissen, Bärbel Fischer und Ulrike Hüchtemann (v.l.).