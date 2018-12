Anlieger der geplanten Kindertagesstätte an der Georg-Muche-Straße haben mit ihrer Klage vor dem Oberverwaltungsgericht Münster Erfolg gehabt: Der 10. Senat hat am gestrigen Mittwoch den Bebauungsplan bis zur Entscheidung über einen noch zu erhebenden Normenkontrollantrag ausgesetzt.

Das OVG kritisiert vor allem die Verkehrssituation an der südlichen Georg-Muche-Straße: „Auch wenn die Engstelle nach der Planung auf eine Länge von circa 12 Meter verkürzt werden soll und der Rat in gewissem Umfang auch ein der Verkehrssituation angepasstes Verhalten der Verkehrsteilnehmer unterstellen kann, erscheint die Verkehrssicherheit im Bereich der Engstelle bei gleichzeitiger Benutzung durch mehrere Verkehrsteilnehmer vor allem für Kinder, die als Radfahrer und Fußgänger zur Kindertagesstätte fahren beziehungsweise gehen, insbesondere in der morgendlichen Spitzenstunde bei Regen und in der dunklen Jahreszeit nicht ausreichend gewährleistet“, heißt es in dem Schreiben.

Nach Meinung des Gerichts erweise sich der Bebauungsplan als offensichtlich unwirksam und seine Umsetzung beeinträchtige den Antragsteller konkret.

Dass am Mittwoch schwere Maschinen auf dem Gelände arbeiteten und erste Vorbereitungen für den Bau der Kita anliefen, war übrigens zulässig. Denn das OVG hat über den Bebauungsplan entschieden, die Arbeiten wurden aber aufgrund einer durch den Kreis erteilten Baugenehmigung aufgenommen. Die wird zwar vor dem Verwaltungsgericht Münster beklagt, aktuell ist dort aber noch keine Entscheidung getroffen worden.

Markus Weber, Leiter des Fachbereiches Bauen, zeigte sich angesichts der OVG-Entscheidung sehr überrascht. Ihm lag die genaue Begründung des Gerichtes noch nicht vor. Er gehe davon aus, sagte er in einer ersten Stellungnahme, dass ein sogenanntes Heilungsverfahren eingeleitet werden könne. Die Idee dabei sei, das Verkehrsgutachten explizit um die von den Richtern monierten Punkte zu erweitern und nach Möglichkeit bereits im nächsten Planungsausschuss einen neuen Beschluss herbeizuführen. Das Ziel sei es weiterhin, die Kita möglichst schnell zu bauen und damit dringend benötigte Plätze zu schaffen.

Ob sich das Verwaltungsgericht der Argumentation des OVG anschließt und damit möglicherweise auch die Baugenehmigung gekippt wird, wird sich schon bald entscheiden.