Die Sporthalle in Telgte glich einem riesigen Abenteuerspielplatz. Es standen ungewöhnliche Klettergeräte, Strickleitern und eine riesige Milchtüte bereit, um die Schüler des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums zu einem wilden Hindernislauf herauszufordern. Unerschrocken und selbstbewusst balancierten, kletterten und sprangen die Kinder voller Begeisterung durch den Milchparkour. Der ist eine Bewegungs- und Aktionsarena, die der Trendsportart „Le Parkour“ zugrunde liegt.

Durch die Unterstützung von drei ausgebildeten Übungsleitern überwanden die Schüler die aufgebauten Hindernisse von verschiedenen Schwierigkeitsstufen, erlebten neue Bewegungsformen und entwickelten eigenständig Problemlösungen entsprechend ihrer körperlichen Fitness – Erfolgserlebnisse inklusive.

Bewegung und gesunde Ernährung sind wichtige Bausteine für einen erfolgreichen Schulalltag. Genau hier setzt das Projekt der Landesvereinigung der Milchwirtschaft NRW und der regionalen Schulmilch-Molkereien an. Der Milchparkour vereint sportliche Anforderungen mit den Bedürfnissen von Heranwachsenden. Für die Schulen kann er Impulsgeber sein, neue Elemente in den traditionellen Sportunterricht zu integrieren, und so selbst Bewegungsmuffel für den Sport zu begeistern.

Die Aktion ist Teil des EU-Schulprogramms NRW für Obst, Gemüse und Milch. Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen und die Landesvereinigung der Milchwirtschaft Nordrhein-Westfalen setzen sich gemeinsam für eine gesunde Lebensweise an Schulen ein. Die Informationen werden durch verschiedene Medien und Aktionsprogramme vermittelt. Dabei ist die zentrale Botschaft: Es gibt einen Zusammenhang zwischen guten schulischen Leistungen, gesunder Schulverpflegung und körperlicher Fitness.