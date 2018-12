Jahr für Jahr heiß begehrt ist auch bei den Schülern der Sekundarschule das Spielen und Singen von Weihnachtsliedern. Die Musikprofile der Klassen fünf und sechs unter der Leitung von Gabi Giebel hatten zu einem Weihnachtsvorspiel in die Aula eingeladen. Alle Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde waren willkommen. Die Aula war komplett gefüllt. Die Aufregung bei den Schülern des Musikprofils der Stufe fünf war ganz besonders groß, da es ihr erster Auftritt war. Mit fünf Liedern begeisterten sie das Publikum, berichtet Gabi Giebel. Für die Schüler des Profils der Klassen sechs war der Auftritt nicht weniger aufregend, da sie innerhalb von drei Wochen ein reichhaltiges Repertoire an Weihnachtsliedern eingeübt hatten, die es zu präsentieren galt. Mit ihren musikalischen Aufführungen und den anschließenden Weihnachtsfeiern in den einzelnen Klassen stimmten die Schüler ihre Gäste und sich selbst auf das bevorstehende Fest ein. „Eine Schule lebt von diesen besonderen Aktionen. Nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrkräfte, die bei der Organisation mitgewirkt haben, können stolz auf sich sein“, freute sich Mario Sehlbach als Abteilungsleiter der Jahrgänge fünf bis sieben.