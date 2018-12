„Du musst dafür brennen!“

Eine bayerische Auszeichnung für zwei westfälische Handwerker? Die guten Leistungen von Christian Beuing und Marcel Knape machten es möglich. Die beiden Westbeverner haben bei ihrer Prüfung zum Betriebswirt im Handwerk so gut abgeschnitten, dass sie in Würzburg den Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung erhielten. Diese Anerkennung macht sie natürlich stolz, sie zeigt aber auch wie viel man mit einem Handwerksberuf erreichen kann. Die WN sprachen mit dem Zimmerermeister und Schornsteinfegermeister über den Fachkräftemangel im Handwerk und warum Sie ihren Handwerksberuf so lieben.

In Telgtes Neubaugebieten sieht und hört man zurzeit überall das Hämmern, Bohren und Sägen. Da werden Kräne und Lkw gesteuert, Mauern hochgezogen, Fundamente gegossen, Leitungen verlegt, Dächer gedeckt oder Fliesen gelegt. All das tun Handwerker, die für die verschiedensten Gewerke ausgebildet sind. Doch auch wenn beim Herbstspaziergang vorbei an den halbfertigen Häusern der Eindruck entsteht, es läuft – es hakt mitunter ganz gewaltig. Nicht, weil die Handwerker nicht gut arbeiten. Nein, es gibt einfach zu wenige von ihnen.

So warnte der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) schon im Spätsommer vor dem immer gravierender werdenden Fachkräftemangel nicht nur im Baugewerbe. Der Grund: Es gibt immer weniger Schulabgänger, von denen viele lieber studieren wollen als eine Ausbildung zu machen. Zimmerermeister Christian Beuing kennt das Problem. Geeignete Mitarbeiter für seinen Dachdeckerbetrieb zu finden, sei eine Katastrophe, sagt der 38-Jährige. Schornsteinfegermeister Marcel Knape pflichtet ihm bei. Auch in seinem Handwerk gebe es massive Nachwuchsprobleme.

Während es bei Marcel Knape eher ein Zufall war, dass er bei der Internetsuche nach freien Ausbildungsplätzen auf den Schornsteinfegerberuf stieß, dessen positives Image ihm gefiel, war Christian Beuing schon immer fasziniert von der Vorstellung etwas zu errichten, Lösungen zu finden. „Dazu dann noch die coole Zimmermannshose“, lacht er. Nach Praktikum und einer harten Lehre machte er seinen Meister und wusste, dass er gerne selbstständig arbeiten wollte. Auch Knape wollte nach der Lehre und der Meisterschule einen eigenen Bezirk für sich.

Beide bekamen, was sie sich wünschten. Natürlich nicht einfach so. Harte Arbeit war die Grundvoraussetzung für alles, sagen Sie. Und: „Du musst dafür brennen.“

Das wünschen sie sich natürlich auch von ihren Kollegen und Mitarbeitern, die aber auch genau das tun. Von einem autoritären Führungsstil halten beide nichts. Sie sind sicher: In Zeiten von Fachkräftemangel, kann man nicht wie ein Patriarch herrschen. Aus der Schulung in Würzburg ist Christian Beuing der entscheidender Satz eines Dozenten im Ohr geblieben: „Ein guter Chef mag seine Mitarbeiter.“

Regelmäßige Ausflüge mit den Kollegen sind bei Beuing und Niemann deshalb nicht einfach nur eine Pflichtveranstaltung. Sie machen allen Beteiligten Spaß. Und so erklomm der Trupp aus Westbevern in Zimmererhosen auch schon mal gut gelaunt den Kölner Dom, um danach eine Brauhausführung zu unternehmen. Teamgeist wird großgeschrieben. Und dass auch er als Chef „mal sein Fett wegkriegt“, gehört für Beuing zu einem modernen Betrieb einfach dazu. Genauso wie die Selbstverständlichkeit, dass auch Frauen auf eine Baustelle passen. Im nächsten Jahr, wird das Beuing- und Niemann-Team deshalb auch weibliche Verstärkung bekommen.

Egal, ob man neun Mitarbeiter hat und seinen Dachdeckerbetrieb noch weiter ausbauen will, oder ob man dauerhaft mit nur einem Kollegen den Schornsteinfegerbezirk bedienen kann, Beuing und Knape möchten junge Leute motivieren, sich zu bewerben. Sie brechen eine Lanze für das Handwerk als gute Wahl.

Viele Schulabgänger wissen heute nicht, welchen Beruf sie ergreifen sollen. Knape kennt diese Zeit der Ungewissheit aus eigener Erfahrung. Nach dem Abi jobbte er als Postbote. Über den Beruf des Schornsteinfegers hatte er vorher nie nachgedacht. Dann, während seiner Lehrzeit, gefiel ihm die Abwechslung zwischen dem klassischen Fegen und dem technischen Know-How, das man auch braucht, besonders gut. Er ließ sich zum Energieberater weiterbilden.

Beuing ist bis heute die Faszination für Architektur und Errichtung von Gebäuden nicht abhanden gekommen. Jedes Jahr ist er mit seiner Frau für ein paar Tage in Barcelona. „Was der Gaudi da gemacht hat, das war bahnbrechend“, sagt er. Auch sein Faible für Betriebswirtschaftslehre konnte er als Handwerker jetzt einbringen.

An seinem Beruf mag er vieles: Der Umgang der Handwerker untereinander auf dem Bau sei toll. Das Gefühl, wirklich etwas geschafft zu haben. Und: „Wir können die meisten Bauherren glücklich machen, weil wir ihnen ja dabei helfen, ihren Traum zu verwirklichen.“

Marcel Knape mag den Umgang mit all den unterschiedlichen Kunden. Er interessiert sich für Technik, für Energiethemen und weiß zu schätzen, dass er einen sicheren Job hat. Dass er dafür verantwortlich ist, Gefahren abzuwenden, gibt ihm ein gutes Gefühl. Und natürlich freut es ihn, dass sein Sohn stolz auf seinen Papa ist, wenn der ihn in Schornsteinfegerkluft vom Kindergarten abholt und alle Kinder und die Erwachsenen sich dort über den Anblick des glücksbringenden schwarzen Mannes freuen.