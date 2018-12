Das Programm war vielfältig: Tannenbäume basteln, Lebkuchen verzieren, Weihnachtsmusik hören, Gesellschaftsspiele und Fußball spielen sowie Weihnachtsfilme schauen. Fast wie in jedem Jahr verlief es also beim alljährlichen „Warten aufs Christkind“ der KjG Telgte am Morgen des Heiligen Abends. Von 10 bis 14 Uhr warteten an die 90 Kinder und Leiter im Pfarrzentrum St. Johannes auf die Festlichkeiten am Abend – und natürlich die Ankunft des Christkinds.

Nach der Begrüßung standen zunächst Kennlernspiele an, bevor sich die Teilnehmer eine der unzähligen Beschäftigungsmöglichkeiten aussuchten. Um 13 Uhr trafen sich alle im großen Saal für ein Gruppenfoto, während die Leiter nebenan alles fürs Mittagessen vorbereiteten. Hungrig stürzten sich die Kinder auf die „Spaghetti Bolognese“, die wie in jedem Jahr vom Rochus gestellt wurden, bevor es schnell mit Spiel und Spaß weiter ging. Um 14 Uhr, als dann die ersten erwartungsvollen und glücklichen Kinder abgeholt wurden, um bald den Heiligen Abend zu genießen, fiel das Resümee wieder positiv aus. Weihnachtsstimmung war nicht nur bei den Kindern, sondern auch den Leitern zu spüren.

Die KjG freut sich jetzt schon aufs nächste Jahr und hofft wieder auf eine so große Beteiligung.