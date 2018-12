Für Ursula Mindermann ist Bethlehem ein sehr zwiespältiger Ort. „Gerade in der Weihnachtszeit ist der Geburtsort Jesu ein Ort der Hoffnung, der Freude und des Christentums“, sagt die Telgterin. Zugleich ist es für sie aber auch ein Ort, der durch die Mauer, die Grenzkontrollstellen und viele andere Details „voller Widersprüche, Ängste und einer Zerrissenheit“ zeuge.

Bei einem weiteren Besuch in Israel war die Telgterin, Mitglied des Arbeitskreises Israel-Palästina, dabei, als erstmals in diesem Jahr der Weihnachtsbaum in der Geburtsstadt Jesu erleuchtet wurde. „Das war ein besonderes Erlebnis“, sagt sie.

Der Weihnachtsbaum in Bethlehem ist seit vielen Jahren etwas Besonderes. Rund zehn Tage werkelten Arbeiter und bauten einen über 16 Meter hohen Weihnachtsbaum auf, der dann mit über 2000 Weihnachtskugel und Lichterketten verziert wurde. Hunderte Schaulustige waren bei der Eröffnungsfeier dabei.

Die palästinische Stadt erwartete auch 2018 wieder Hunderttausende Touristen und christliche Pilger, die in der Weihnachtszeit nach Bethlehem kommen.