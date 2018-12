Der Weg zum gesunden Fuß

Immer mehr jüngere Männer gönnen sich regelmäßig eine Fußpflege. Dennoch herrscht bei vielen von ihnen die Meinung vor, es gehe auch ohne professionelle Pediküre. So nach dem Motto: „Das schaffe ich auch alleine.“ Doch Sabine Austrup, qualifizierte Podologin, rät davon ab. Nicht um Geld zu verdienen, sondern weil sie in ihrer 21-jährigen Fußpflegearbeit als Selbstständige erfahren hat, dass die Schönheit der eine Nutzen ist. Viel wichtiger sei jedoch inzwischen der andere Vorteil: die Gesundheit der Füße. Das gelinge nur mit Hilfe der medizinischen Fußpflege.

Als sie sich selbstständig machte, waren es überwiegend Frauen, die zur Verschönerung ihrer Füße zu ihr kamen. Heute ist der Anteil 50:50. Für die medizinische Fußpflege ist eine qualifizierte Ausbildung erforderlich. Diese hat Sabine Austrup 2006 abgeschlossen. Seit Januar 2002 gilt in Deutschland das Podologengesetz. „Danach“, berichtet Sabine Austrup, „darf man sich ,Medizinischer Fußpfleger’ und ,Podologe’ nur dann nennen, wenn man eine zweijährige vollschulische Ausbildung mit anschließender staatlicher Prüfung absolviert hat.

Was unterscheidet nun eine kosmetische von einer medizinischen Fußpflege? Sabine Austrup: „Zur kosmetischen Fußpflege zählen rein vorbeugende und pflegende Maßnahmen – etwa das fachgerechte Schneiden und Reinigen der Nägel oder das Abtragen von Verdickungen von Nägeln, Haut und Fußmassage sowie Beratungen von Pflegeprodukten.“ Und was bedeutet medizinische Fußpflege? „Dabei geht es um die präventive, therapeutische und stabilisierende Behandlung am gesunden, von Schädigungen bedrohten oder bereits geschädigten Fuß.“

Es komme bei Männern schon vor, dass sich am Fuß Warzen gebildet haben. „Aufgrund unserer Podologenausbildung können wir diese dann fachgerecht entfernen und Hilfsmittel zur Druckentlastung anfertigen. Einmal haben wir sogar einem Mann geraten, den Schuh zu wechseln“, erzählt Sabine Austrup, die ihr Studio zusammen mit einer weiteren Podologin und einer Kosmetikerin/Fußpflegerin am Orkotten betreibt. Bei einer anderen Fußpflege hat ihre Kollegin Zehen bei eingewachsenen Nägeln erfolgreich behandelt.“

Sabine Austrup betreut zudem Diabetiker. „Diese haben als Folge ihrer Erkrankung häufiger Fußprobleme, vor allem durch Fuß- und Nagelpilz.“ Dann arbeitet Sabine Austrup eng mit Fachärzten und Krankenkassen zusammen. „Aufgrund meiner zweijährigen Ausbildung kann ich als Podologin Leistungen für Diabetiker direkt mit den Krankenkassen abrechnen. Gemäß eines bekannten Spruches „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt,“ sollte es „Mann“ einfach mal ausprobieren.