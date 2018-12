Kindern interessante und spannende Momente zu bescheren, das ist dem Westbeverner Krink wichtig. Deshalb bietet er im neuen Jahr Märchenerzählstunden für die Jungen und Mädchen an. Hildegard Markfort konnte dafür vom Krink gewonnen werden. Sie wohnt in Telgte und arbeitet als Ergotherapeutin im Rochus-Hospital. Für den Krink wird sie ehrenamtlich tätig.

Melanie Haberecht betreut das Projekt seitens des Krinks und hat schon die ersten vier Termine abgestimmt. Am 8. Januar ist Hildegard Markfort um 14 Uhr im Kindergarten „Sternenzelt“, Brink 9, zu Gast. Weiter geht es am 5. Februar um 15 Uhr in der St.-Christophorus-Grundschule, Engeldamm. Am 12. März ist Hildegard Markfort um 15 Uhr beim offenen Treffpunkt in der ehemaligen Vadruper Grundschule und am 2. April um 14 Uhr im Kindergarten St. Christophorus zu Gast.