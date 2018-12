Sichtlich stolz konnte der Vorstand des Telgter Jugendblasorchesters die beim Weihnachtskonzert eingespielte Spende von 2923 Euro an Simon Schwarzkopf übergeben, der stellvertretend für die Organisation „Taste of Malawi“ bei der Weihnachtsfeier des Orchesters den Scheck in Empfang nehmen konnte. Simon spielte als Schüler selbst im JBO und ist aktives Mitglied bei „Taste of Malawi“, einer von Studenten gegründeten Organisation, die Frauen in Malawi hilft, sich mit einem selbst gebauten Atelier vor Ort, dem nötigen Werkzeug sowie „Business Skills“ als Näherinnen selbstständig zu machen. Das Orchester selbst stellt seit seiner Gründung alle in Kirchenkonzerten eingespielten Spenden Hilfsorganisationen zur Verfügung. Vicky Niet, Vorstandsmitglied des JBO, freut sich auch über die Spendenbereitschaft der Konzertbesucher: „Mit der höchsten in einem Weihnachtskonzert eingespielten Spende hat das gesamte Spendenvolumen des JBO fast 40 000 Euro erreicht.“